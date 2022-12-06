الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال يواصل انتهاكاته بحق المقدسات

القدس المحتلة-سانا

أوضح وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى، حيث نفذ المستوطنون 22 اقتحاماً للمسجد وسط حماية قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي.

ونقلت وكالة وفا عن البكري قوله اليوم: إن أربعة آلاف مستوطن اقتحموا الأقصى وإن سلطات الاحتلال واصلت حصارها وتدنيسها للمسجد من خلال فرضها لسياسة التفتيش والتضييق على المصلين الفلسطينيين القادمين للصلاة فيه ومنعها الكثيرين من دخوله، إضافة إلى ملاحقة المرابطين والمرابطات الموجودين فيه.

وأضاف البكري: إن الاحتلال منع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 47 وقتاً وأغلقه يوماً واحداً خلال الشهر الماضي، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنيه اعتدوا أيضاً على خمسة مساجد في مدينة الخليل، كما استولوا على مساحات من أرض وقفية في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

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