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تنكسيري: أعداء إيران فشلوا في الحرب المباشرة ونقترب من إلحاق الهزيمة بهم

2022-12-06

طهران-سانا

رأى قائد القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني العميد علي رضا تنكسيري أن أعداء إيران فشلوا في الحرب المباشرة، فلجؤوا إلى الحرب المعرفية والإدراكية ونقترب من إلحاق الهزيمة بهم.

وقال تنكسيري في كلمة له اليوم: عندما لا يطيق الأعداء رؤية الإنجازات القيمة والعظيمة لإيران فانهم ينخرطون في خلق الفتن.

وأضاف تنكسيري لا نعتمد على الآخرين في مجال الأسلحة والمعدات، فقوتنا البحرية تمتلك صواريخ بحرية بمدى 10 إلى 2000 كيلومتر، ولدينا سفن متطورة ذات قدرات مختلفة ونمتلك طائرات مسيرة متعددة المهام وكلها محلية الصنع.

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