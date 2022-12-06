السورية للتجارة بحماة تستجر ألفي طن من السكر لبيعها بالسعر الحر عبر البطاقة الإلكترونية

حماة-سانا

استجر فرع المؤسسة السورية للتجارة بحماة نحو ألفي طن من مادة السكر لبيعها، عبر البطاقة الإلكترونية بالسعر الحر بمبلغ 4600 ليرة للكيلو غرام الواحد.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس حيدر اليوسف لمراسل سانا أنه سيتم تم توزيع الكمية المستجرة على صالات ومنافذ الفرع المنتشرة بكل مناطق المحافظة، ليتم بيعها للمواطنين بموجب الرسالة النصية، مبيناً أن الفرع يواصل توزيع السكر والرز المدعوم بموجب الرسائل، حيث وصلت نسبة المستفيدين إلى100 بالمئة بالنسبة لمادة الرز.

ولفت إلى أن المؤسسة وضمن خطتها الهادفة لزيادة عدد منافذ البيع تقوم حالياً بتجهيز وتأهيل ثلاث صالات، هي التعاونية والفيحاء والأميرية بمدينة حماة، مع وجود صالتين قيد التجهيز الأولى في قرية الزغبة بريف المحافظة الشرقي، والثانية في مدينة حلفايا بالريف الشمالي، متوقعاً أن يتم افتتاحهما مطلع العام المقبل.

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