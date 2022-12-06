ضبوط تموينية في طرطوس واللاذقية بحق مخابز ومعاصر زيت ومحطات وقود

طرطوس واللاذقية-سانا

نظمت دوريات مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي طرطوس واللاذقية ضبوطاً تموينية بحق مخابز ومعاصر زيت، ومحطات وقود مخالفة.

ففي طرطوس أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشار شدود لمراسلة سانا إلى قيام عناصر المديرية بضبط مخالفات في مخابز تموينية بصافيتا وطرطوس بمخالفة إنتاج خبز سيىء الصنع، ونقص وزن ربط الخبز، والبيع بسعر زائد خارج البطاقة، حيث تجاوزت قيمة الغرامات 11 مليون ليرة سورية.

كما طالت الضبوط وفقاً لـ شدود معصرة زيتون في صافيتا بمخالفة التصرف بالمازوت لغير الغاية المخصصة له بقصد المتاجرة ومعتمد غاز وصهريج توزيع مازوت تدفئة في بانياس بمخالفة المتاجرة بالغاز المنزلي والامتناع عن إعطاء المخصصات لأصحابها.

وفي اللاذقية أوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد زاهر أن دوريات المديرية ضبطت محطة وقود بمخالفة نقص في احتياطي البنزين، وتغريمها بمبلغ 8 ملايين ليرة، إضافة إلى ضبوط أخرى بحق معمل ثلج بمخالفة استجرار المازوت الصناعي وبيعه في السوق السوداء وتغريمه بـ 5.250 ملايين ليرة، وورشة لتصنيع الألبان بمخالفة استخدام الغاز المنزلي، وتغريم المخالف بـ 945 ألف ليرة، وضبط تاجر جملة فستق سوداني لمخالفة الإتجار دون فواتير لكمية 2.5 طن وتغريمه بمبلغ 5 ملايين ليرة.

ولفت زاهر إلى أن الدوريات ضبطت مخبز إبراهيم عطية في قرية درغامو بمخالفة نقص وزن ربط الخبز وتغريم المخالف بمبلغ 1.370 مليون ليرة، إضافة إلى عدد من معتمدي الخبز بمخالفة استجرار الخبز التمويني خارج البطاقة بقصد الإتجار في السوق السوداء وتغريم المعتمدين بمبلغ 17 مليون ليرة.

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