مؤسسة إكثار البذار: توزيع 26 ألف طن بذار قمح و325 طناً من بذار البطاطا

دمشق-سانا

وصلت كمية بذار القمح التي وزعتها المؤسسة العامة لإكثار البذار على المصارف الزراعية والفلاحين في المحافظات لتنفيذ خطة زراعة محصول القمح لهذا الموسم منذ بداية الشهر الماضي حتى الآن إلى 26 ألف طن من بذار القمح المغربلة والمعقمة من النوعين القاسي والطري، كما وزعت 1400 طن من بذار الشعير المغربلة والمعقمة.

وفي تصريح لـ سانا بين معاون مدير المؤسسة حسين حاج عبدو أن كمية بذار القمح المتوافرة لدى المؤسسة تتجاوز الـ 64 ألف طن، وتوزيعها مستمر عبر فروع المؤسسة والمصارف الزراعية بالمحافظات، مشيراً إلى أن المؤسسة جاهزة لتأمين احتياجات الفلاحين من بذار القمح المحسنة والمغربلة، وكل التسهيلات من خلال الكشف الحسي لغير القادرين على تقديم وثائق التنظيم الزراعي.

وحول خطتها للعام القادم أوضح حسين أن المؤسسة تعاقدت على إنتاج 90 ألف طن من بذار القمح و6 آلاف طن من بذار الشعير.

وحول خطة المؤسسة لإنتاج بذار البطاطا أوضح حسين أن المؤسسة تعمل على زراعة 877 بيتاً بلاستيكياً شبكياً و1100 دونم مساحات مفتوحة لإنتاج بذار الإيليت للعام القادم، وذلك ضمن خطتها للمشروع الوطني لإنتاج بذار للبطاطا، حيث تم الكشف على المساحات المعدة للزراعة تمهيداً للتعاقد مع الفلاحين.

ووفق حسين تم توزيع 325 طناً من بذار البطاطا مرتبة إيليت لزراعة العروة الخريفية لهذا الموسم، ويتوفر لدى المؤسسة حالياً 190 طناً من بذار مرتبة إيليت جاهزة للتوزيع لزراعة العروة الربيعية.

غصوب عبود

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency