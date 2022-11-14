(حنين النايات) معرض فردي للفنانة حنان ابراهيم يجسد مفردات التراث الشعبي الفلسطيني

دمشق-سانا

التراث الشعبي الفلسطيني بمفرداته الغنية جسدته الفنانة التشكيلية حنان ابراهيم عبر لوحاتها الثلاثين في معرضها الفردي الأول الذي افتتح اليوم في المركز الثقافي العربي في (أبو رمانة).

وجمعت الفنانة حنان عبر لوحاتها بين الواقعي والانطباعي والتجريدي مستخدمة تشكيلات وتكوينات حروفية أدخلت عبرها الفلكلور الفلسطيني في تفاصيل اللوحة والطبيعة.

وركزت خلال لوحاتها على الزي الفلسطيني الذي ترتديه نساء فلسطين والذي يختلف حسب كل منطقة، إضافة إلى استخدامها عناصر من التراث الفلسطيني كصحن القش والجرة.

واستخدمت في لوحاتها الألوان الزيتية على القماش، فجسدت بعض اللوحات بالريشة والبعض الآخر باستخدام سكينة الرسم حسب ما يطلبه الموضوع وما يخدم العمل.

وقال عبد المعطي أبو زيد رئيس اتحاد الفنانين التشكيليين الفلسطينيين لـ سانا الثقافية: “إن المعرض الذي يعتبر الأول للفنانة حنان يجسد تجربتها الطويلة في تأريخ التراث الفلسطيني بكل مفرداته وخاصة الثوب والمدن الفلسطينية”، مبيناً أنها أسبغت على لوحاتها حركة إنسانية جعلت من الأم بطلة لوحاتها، ثم انطلقت إلى تكوينات أدخلت ضمنها الخط العربي حتى في خلفية اللوحة ليصبح جزءاً مكملاً لها.

وأكدت الفنانة حنان أنها جسدت من خلال معرضها (حنين النايات) المرأة الفلسطينية والزي الفلسطيني، من خلال جعل المرأة رمز الحنين وأن التراث الفلسطيني هو عالمها الجميل، معتبرة أن الثوب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من الهوية الفلسطينية وهو لوحة في غاية الجمال.

وبينت أن الفن يلعب دوراً مهماً في إيصال الصوت الفلسطيني للعالم من خلال إظهار اعتزاز الشعب الفلسطيني بتراثه ومفرداته وإيصال صورة فلسطين للعالم وأن القدس هي مهد الحضارات وحكاية الكروم والبيادر والأعراس.

ميس العاني

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