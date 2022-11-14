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قوى العدوان السعودي ترتكب 63 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

2022-11-13

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 63 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان قوله في بيان اليوم: إن “من بين الخروقات خمسة بقصف مدفعي و39 بالأعيرة النارية المختلفة”.

وتواصل قوى النظام السعودي ومرتزقته انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية الذي تم توقيعه عام 2018.

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