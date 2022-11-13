مانشستر يونايتد يهزم فولهام في الدوري الإنكليزي لكرة القدم

لندن-سانا

فاز فريق مانشستر يونايتد على مضيفه فولهام بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم في ختام منافسات الجولة الـ 16 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع الدنماركي كريستيان إريكسن فريق مانشستر يونايتد في المقدمة بهدف مبكر سجله في الدقيقة الـ 14 من زمن الشوط الأول بينما أدرك المهاجم الويلزي دانيل جيمس التعادل لأصحاب الأرض بعد مرور ساعة كاملة من البداية.

واقتنص المهاجم الأرجنتيني الشاب أليخاندرو غارناتشو هدف الفوز لفريق مانشستر يونايتد في الوقت القاتل عندما كان اللقاء في لحظاته الأخيرة.

وبذلك رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده بعد هذا الفوز إلى 26 نقطة ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري (البريمير ليغ).

في المقابل يشغل نادي فولهام المركز التاسع على سلم ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة.

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