إخلاء محيط مقري الحكومة والبرلمان في لندن إثر العثور على طرد مشبوه

لندن-سانا

أخلت الشرطة البريطانية محيط مقر الحكومة “داونينغ ستريت” وسط العاصمة لندن والمنطقة الخاصة بمقر البرلمان، عقب العثور على طرد مشبوه.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مسؤول حكومي قوله: إنه تم اغلاق طريق بالقرب من داونينغ ستريت، حيث مكتب رئيسة الوزراء ليز تراس ومقر إقامتها وإخلاء المباني الحكومية على طول طريق “وايت هول” الممتد بين البرلمان وميدان “ترافالغار”.

وتتواجد في الطريق المذكور العديد من الإدارات الحكومية، بما في ذلك وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء ووزارة الدفاع.

وتم إجلاء وزير المالية “جيريمي هانت”، كما تم إجلاء مئات الأشخاص من مبانيهم وفقاً لصحيفة “ايفنينغ ستاندرد”، وشوهد مئات الأشخاص متجمعين في “هورس جاردز باراد”، وهي منطقة سياحية في العاصمة، واستعانت الشرطة بروبوت مخصص لإبطال مفعول القنابل.

بدورها قالت شرطة وستمنستر في تغريدة على تويتر إنه تم فرض طوق أمني ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة.

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