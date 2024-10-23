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بسبب سيارة مشبوهة الشرطة البريطانية تخلي مطار برمنغهام

2024-10-23

لندن-سانا

أعلنت السلطات البريطانية انها أخلت مطار برمنغهام وسط البلاد بعد أن رصدت سيارة مشبوهة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن الشرطة قولها في بيان إنه “تم إخلاء مطار برمنغهام وتعليق جميع الرحلات بعد الإبلاغ عن سيارة مشبوهة” مشيرة إلى أن “عناصر الشرطة منتشرون حالياً في الموقع”.

وأوضحت الشرطة أن “قرار الإخلاء هو إجراء احترازي لضمان سلامة الركاب والموظفين” ونصحت الركاب بعدم التوجه إلى المطار في هذه المرحلة.

وفي أيلول تم اخلاء جزء من مطار برمنغهام ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في بريطانيا.

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