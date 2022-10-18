الخارجية العُمانية: ندعم سيادة واستقلال سورية

مسقط-سانا

أكد وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الدبلوماسية خليفة بن علي الحارثي، مواقف بلاده الداعمة لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية، وحرص البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية لأعلى المستويات، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه السفير إدريس ميا بمناسبة تقديم أوراق اعتماده سفيراً للسلطنة، والذي ثمن مواقف السلطنة الداعمة لسورية والحريصة على سيادتها ووحدة أراضيها، مشيراً إلى أن الارتقاء بعلاقات البلدين وتعزيزها في كل المجالات هو في سلم أولويات السياسة الخارجية السورية.

حضر اللقاء كل من وكيل وزارة الخارجية العُمانية للشؤون الإدارية والمالية محمد بن ناصر بن حمد الوهيبي، ومدير إدارة المراسم في الوزارة السفير خالد الجرادي، ومديرة المعهد الدبلوماسي السفيرة الدكتورة زينب القاسمية ومدير المعهد الدبلوماسي في وزارة الخارجية والمغتربين السفير الدكتور عماد مصطفى، إلى جانب عدد من الشخصيات الإعلامية والسياسية، وسفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبعض أبناء الجالية، وأعضاء السفارة السورية في مسقط.

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