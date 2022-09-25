إيران تستدعي سفيري بريطانيا والنروج احتجاجاً على التحريض ضدها

طهران-سانا

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية سفيري بريطانيا والنرويج في طهران، احتجاجاً على تدخل بلاديهما في الشؤون الداخلية الإيرانية، ودعم أعمال الشغب والعنف الأخيرة في البلاد والتحريض ضدها.

وذكرت وكالة إرنا أن المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية أبلغ السفير البريطاني احتجاج طهران الشديد على استضافة بريطانيا وسائل إعلام وضعت على جدول برامجها الرئيسية التحريض على أعمال الشغب، وتوسيع نطاق العنف في البلاد، معتبراً أن هذا الموقف من قبل لندن شكل تدخلاَ في الشؤون الداخلية، وتحريضاَ للنيل من السيادة الوطنية لإيران.

وفي سياق متصل، أبلغ المدير العام لشؤون غرب أوروبا أيضاَ السفير النرويجي احتجاجاَ شديد اللهجة على خلفية التصريحات المتحيزة، والعارية من الصحة لرئيس البرلمان النرويجي حول أعمال العنف الأخيرة.

وكان نائب الحرس الثوري في إيران الأدميرال علي فدوي أعلن أمس حصول إيران على أدلة تظهر تدخل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والنظام السعودى في إثارة أعمال الشغب، والعنف الأخيرة في البلاد.

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