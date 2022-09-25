إخماد 4 حرائق في أراض زراعية وحراجية بريف طرطوس

طرطوس-سانا

أخمد عناصر دائرة الحراج بمديرية الزراعة في محافظة طرطوس 4 حرائق اندلعت اليوم بعدة مناطق من ريف المحافظة.

وأوضح رئيس دائرة الحراج الدكتور فادي ديوب في تصريح لمراسلة سانا أن حريقاً نشب في أرض زراعية وحراجية بقرية الحقبانية في منطقة دريكيش، وأتى على مساحة ثلاثة دونمات حراجية تضمنت سندياناً وبلوطاً وغيرها، إضافة إلى دونمين مزروعين بأشجار الزيتون.

وأشار ديوب إلى أن حريقاً اندلع في بلدة النقيب بريف طرطوس في أرض مزروعة بأشجار زيتون، وأتى على مساحة 6 دونمات، وتم إخماده من قبل عناصر دائرة الحراج، وفوج الإطفاء، والدفاع المدني.

وأضاف: إن عناصر الحراج أخمدوا حريقاً اندلع في قرية الطليعي في منطقة صافيتا، وطال أرضاً مزروعة بأشجار زيتون وشجيرات من السنديان والبلوط، إضافة إلى إخماد حريق في قرية الفنيتق بمنطقة القدموس حيث أتى على مساحة تقدر بحوالي 300 متر من أشجار الصنوبر.

ودعا ديوب الأهالي إلى عدم إشعال النيران ضمن الأراضي الزراعية، وفي حال حدوث حريق الاتصال على الرقمين المجانيين 188 أو 113.

هيبه سليمان

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