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مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار شمال أفغانستان

2022-09-25

كابول-سانا

قتل شخص وأصيب ثلاثة آخرون في انفجار بمقاطعة بدخشان شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن رئيس دائرة الإعلام والثقافة بالمقاطعة قاري معاذ الدين أحمدي قوله: إن الانفجار هز مدينة فايز آباد عاصمة مقاطعة بدخشان، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبين أحمدي أنه تم فتح تحقيق بالحادث، في حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

وكان أربعة أشخاص قتلوا أمس الأول من جراء انفجار قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابول.

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