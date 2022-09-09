اختتام مهرجان السويداء الخامس  للأفلام القصيرة وإعلان نتائجه

السويداء-سانا

اختتمت مساء اليوم على خشبة قصر الثقافة بمدينة السويداء فعاليات مهرجان السويداء للأفلام القصيرة بدورته الخامسة التي حملت اسم الفنان الراحل نضال سيجري بعرض ثلاثة أفلام من لبنان ومصر والعراق وإعلان نتائج مسابقته.

وفاز بجائزة أفضل فيلم بالمهرجان الفيلم اللبناني الجنة سيناريو و إخراج غريس عقوري فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج للمخرج يزن أنزور عن فيلم جوري وجائزة أفضل سيناريو للفيلم السوري كواليس سيناريو وإخراج أسامة عبيد الناصر وجائزة أفضل ممثل للفنان عباس النوري عن دوره في فيلم نوم عميق نص وإخراج خالد عثمان فيما نالت الممثلة اللبنانية مارلين نعمان جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم الجنة.

وحاز على جائزة أفضل تصوير مدير التصوير باسل سراولجي عن فيلم جوري بينما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم الجزائري الجسر فكرة وإخراج بوكيف محمد طاهر شوقي.

كما نوهت لجنة التحكيم إلى الفلمين المصريين ربيع ممطر إخراج أحمد خليل علي و واقع افتراضي سيناريو وإخراج وائل أبو طالب وكذلك الفيلم المغربي ظلام ملون إخراج محمد املعاب وذلك لتميزها بالأفكار المطروحة.

وكرمت لجنة المهرجان الطفلة كريستين نصر بطلة فيلم صدى من خارج مسابقة المهرجان للمخرج عصام الدهوك.

وكانت عروض المهرجان استكملت اليوم بعرض فيلم الجنة اللبناني تلاه الفيلم المصري أحبك أكرهك إخراج آية أشرف مرسي قبل أن تختتم عروض المهرجان بالفيلم العراقي القدم اليسرى للمخرج فلاح البغدادي.

وتخلل حفل الختام فقرة فنية غنائية أحياها كل من الشابة حنين الصفدي والعازفين هشام الشوفي وفادي شوي وميلاد نكد.

وأشار رئيس لجنة التحكيم في المهرجان الفنان جهاد الزغبي إلى أن اللجنة ضمت عدداً من الفنانين والاختصاصيين ذوي الخبرة الكبيرة و اعتمدت في آلية عملها وتقييمها على نواظم وأسس بناء العمل السينمائي تتعلق بأهمية الموضوع المطروح والسيناريو والمعالجة الدرامية والأداء التمثيلي والمعالجة السينمائية من حيث الأداء الفني للمخرج وتوظيفه لأدواته إضافة إلى مدى وصول الفكرة للمشاهد مؤكداً أن جميع الأفلام أخذت حقها بالمشاهدة و الدراسة والتحليل الدقيق بكل عناصرها من قبل اللجنة.

من جهته لفت مدير المهرجان المخرج عصام الداهوك إلى أن المهرجان رغم ضعف الإمكانيات حقق حضوراً مهماً ونوعية في الأفلام المستقطبة مع توسعه العربي متمكناً من كسر بعض الحواجز الموضوعة في ظل هذه الظروف وهو ما يحسب له متوجهاً بالشكر لكل من أسهم بنجاحه.

وكانت فعاليات المهرجان الذي نظمته الوطنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني بالتعاون مع مديرية الثقافة والنادي السينمائي انطلق يوم الأحد الماضي بمشاركة 22 فيلماً من سورية وعدد من الدول العربية.

غسان خيو

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