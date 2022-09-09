زاخاروفا: نقل إدارة محطة زابوروجيه إلى كييف سيؤدي إلى كارثة عالمية

موسكو-سانا

رأت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن نقل إدارة محطة زابوروجيه النووية إلى كييف التي لا تسيطر على أي شيء على الإطلاق سيؤدي إلى كارثة نووية عالمية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن زاخاروفا قولها اليوم: “نحن نرى كيف يتم استخدام هذا الموقع النووي من قبل نظام كييف ببساطة كعنصر من عناصر الابتزاز النووي وخلق التهديدات” مضيفة: “إن نقل المحطة إلى تحت سيطرة نظام كييف الذي لا يسيطر على شيء على الإطلاق يعني بكل بساطة أن أوروبا والعالم كله مهدد بدمار منشأة نووية وبالتالي كارثة نووية”.

وأعربت زاخاروفا عن أمل موسكو بتقييم موضوعي للوضع في محطة زابوروجيه النووية بعد زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأعربت زاخاروفا عن أسفها لأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول تفتيش محطة زابوروجيه النووية لا يشير إلى المذنبين بارتكاب الأعمال الإجرامية أي قصف المحطة.

وأضافت: “نحن نعرف أن نظام كييف يقف وراء القصف المنتظم لأراضي المحطة، والدول الغربية تعرف أيضاً فهي تشجع هذه الاستفزازات الخطيرة لنظام زيلينسكي إنهم يفضلون التزام الصمت وحماية مشروعهم بكل طريقة ممكنة”.

من جهة أخرى أعلنت زاخاروفا أن موسكو سترد على دول البلطيق في تقييد دخول الروس وأن روسيا رغم ذلك لن تمنع الأوروبيين من زيارتها ليروا بأم العين روسيا وحضارتها.

وقالت زاخاروفا: “مرة أخرى أود أن أقول إننا سنرد بكل تأكيد لكن بما لا يضر بمصالح روسيا ومواطنيها”.

وشددت زاخاروفا على أن رد روسيا سيكون مدروساً وأن موسكو لن توصد أبوابها أمام مواطني بلدان الاتحاد الأوروبي.

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