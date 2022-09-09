ليفاندوفسكى أفضل لاعب في أولى جولات دوري أبطال أوروبا

مدريد-سانا

حصل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم على جائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتوج ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة بلقب أفضل لاعب في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا بعد تسجيل ثلاثية في شباك فيكتوريا بلزن التشيكي.

وحقق فريق برشلونة فوزاً كبيراً على فيكتوريا بلزن بنتيجة 5-1 في الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا حيث يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط وبفارق الأهداف عن بايرن ميونخ الوصيف.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc