مباحثات مشتركة لتعزيز التعاون العلمي بين جامعتي دمشق ومالك الأشتر التقنية الإيرانية

دمشق-سانا

بحث رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجبان اليوم مع رئيس جامعة مالك الأشتر التقنية الإيرانية الدكتور قاسم تقي زادة والوفد المرافق سبل تعزيز وتطوير التعاون العلمي والأكاديمي والتقني المشترك.

وناقش الجانبان خلال اللقاء بنود مذكرة التفاهم العلمي والأكاديمي الموقعة بين الجانبين العام الماضي ومجالات التعاون التي تضمنتها وإمكانية وضع برنامج تنفيذي ومخطط زمني من أجل تطبيقها على أرض الواقع.

وقدم الدكتور الجبان لمحة موجزة عن جامعة دمشق وكلياتها والاختصاصات التي تدرس فيها وأعرب عن رغبة الجامعة بإيجاد قواسم مشتركة لتعميق التعاون مع جامعة الأشتر الإيرانية ولا سيما في مجال تبادل المعلومات والمعارف العلمية والاستفادة من الخبرات البحثية التي تمتلكها الجامعة في مجال التكنولوجيا والبرمجيات والصناعة وخطوط الإنتاج والمخابر البحثية وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة.

من جانبه أكد تقي زادة الاستعداد التام للتعاون مع جامعة دمشق في المجالات العلمية والبحثية وكل ما يتعلق بالبرامج التنموية والأبحاث والدراسات والمشاريع البحثية للطلاب السوريين وفق احتياجات وأولويات الجامعة بهذا الخصوص.

حضر اللقاء نواب رئيس جامعة دمشق وعمداء الكليات الهندسية والتقنية في الجامعة.

وكانت جامعتا دمشق والأشتر التقنية الإيرانية وقعتا في طهران خلال شهر تشرين الثاني الماضي مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأبحاث والدراسات العليا والعلوم التقنية والميكانيك والروبوتك وعلوم الحاسوب.

هيلانه الهندي

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