إصابة زوجة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

واشنطن-سانا

أصيبت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا

ونقلت رويترز عن اليزابيث الكسندر مديرة اتصالات زوجة الرئيس الأمريكي قولها اليوم إن “الفحوص الطبية أثبتت إصابة جيل بايدن بفيروس كورونا بعد أن بدأت تظهر أعراض شبيهة بالبرد مساء أمس” موضحة أن “نتيجة فحص تفاعل البلمرة المتسلسل “بي سي آر” جاءت إيجابية”.

وذكر البيت الأبيض أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن اليوم جاءت سلبية بعد أن أعلن البيت الأبيض في الـ 21 من الشهر الفائت إصابته بفيروس كورونا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency