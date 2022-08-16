SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابة زوجة الرئيس الأمريكي بفيروس كورونا

2022-08-16

واشنطن-سانا

أصيبت جيل بايدن زوجة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا

ونقلت رويترز عن اليزابيث الكسندر مديرة اتصالات زوجة الرئيس الأمريكي قولها اليوم إن “الفحوص الطبية أثبتت إصابة جيل بايدن بفيروس كورونا بعد أن بدأت تظهر أعراض شبيهة بالبرد مساء أمس” موضحة أن “نتيجة فحص تفاعل البلمرة المتسلسل “بي سي آر” جاءت إيجابية”.

وذكر البيت الأبيض أن نتيجة اختبار الرئيس جو بايدن اليوم جاءت سلبية بعد أن أعلن البيت الأبيض في الـ 21 من الشهر الفائت إصابته بفيروس كورونا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

إيران تسجل نحو 6 آلاف إصابة جديدة بكورونا

طهران-سانا سجلت إيران 78 وفاة و5972 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2022, All Rights Reserved