تنظيم 15 ضبطاً تموينياً في درعا

درعا-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدرعا خلال اليومين الماضيين 15 ضبطاً تموينياً.

وذكر مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور يحيى عبد الله بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط طالت صاحب مخبز الرفاعي في بلدة أم ولد بريف درعا الشرقي بمخالفة نقص وزن ربطات الخبز وتم تغريمه بمبلغ أكثر من 721 ألف ليرة سورية وصاحب مخبز الغازي في بلدة الكرك بمخالفة نقع الخبز بالماء المعد للعجن وأصحاب مخابز أبو حلاوة والفايز والجاحد في بلدة إبطع بمخالفة عدم التقيد بمواعيد العمل إضافة إلى تنظيم ضبط بحق معتمد خبز في حي الضاحية بدرعا بمخالفة الامتناع عن البيع.

وأضاف عبد الله إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطا بحق سائق باص على خط درعا دمشق بمخالفة تقاضي زيادة في أجور نقل الركاب وآخر بحق سائق سرفيس على خط إزرع المليحة بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أجور نقل الركاب.

وبين الدكتو عبد الله أن الضبوط طالت صاحب مطعم شاورما في مدينة إزرع بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أداء خدمات والقائم بالعمل في مطعم فروج وشاورما بحي السبيل في درعا بمخالفة عدم الإعلان عن بدل أداء خدمات والقائم بالعمل في محل فروج في حي المطار بدرعا بمخالفة عدم الإعلان عن أسعار الفروج الحي والمقطع إضافة إلى تنظيم ضبوط أخرى لفعاليات تجارية مختلفة مواد غذائية وفروج في مناطق إزرع وخبب وجاسم بمخالفة إبراز فواتير شراء غير نظامية.

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