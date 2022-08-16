عدوان تركي بالمدفعية الثقيلة على الدرباسية شمال الحسكة ونزوح عشرات العائلات

الحسكة- سانا

صعدت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين عدوانهم على القرى والبلدات المحيطة بمناطق انتشارها حيث استهدفت بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة مدينة الدرباسية والقرى المحيطة بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته استهدفوا بقذائف المدفعية الثقيلة من مناطق انتشارهم منازل المواطنين في مدينة الدرباسية وعدد من القرى المحيطة بها ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في عدد من المنازل وممتلكات الأهالي”.

وأشارت المصادر إلى أن كثافة الاعتداءات ووحشيتها دفعت بعشرات العائلات إلى ترك منازلها وقراها ونزحت جنوبا باتجاه المناطق الآمنة بعيدا عن مرمى مدفعية الاحتلال التركي ومرتزقته.

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