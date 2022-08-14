اللاذقية اليوم

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
مباحثات سورية عراقية لتطوير التعاون في مجال التعليم العالي
2022-08-14
مباحثات سورية بيلاروسية لمواجهة الإجراءات الغربية القسرية
2022-08-14
موقع تشيكي: الاحتلال الأمريكي يرتكب لصوصية ممنهجة في سورية
2022-08-13
فريق الجيش السوري ثانياً في بياتلون الدبابات بمنافسات الألعاب العسكرية الدولية في روسيا
2022-08-13
سورية وبيلاروس تبحثان تعزيز التعاون العلمي والتكنولوجي
2022-08-12
في الذكرى الـ 57 للعلاقات بين البلدين.. كوبا تؤكد موقفها الثابت والداعم لسورية
2022-08-12
مباحثات سورية بيلاروسية للتعاون في المجال العلمي والتقاني
2022-08-11
محليات
السيطرة على حريق دير شميل بريف مصياف
2022-08-14
فرع الهلال الأحمر ينجز أعمال صيانة محطة مياه الهلالية في القامشلي
2022-08-14
وزارة الزراعة تناقش خطة إنتاج الموسم القادم
2022-08-14
إخماد حريق زراعي في قرية بغمليخ في الشيخ بدر
2022-08-14
انطلاق التصفيات النهائية للبطولة البرمجية المدرسية السورية بالمركز الوطني للمتميزين
2022-08-14
قانون تعدد الإصابة يحدث فارقاً في حياة الجرحى المستفيدين
2022-08-14
الوزير سالم: وضع تسعيرة نظامية للفروج بناء على التكلفة الحقيقية للإنتاج
2022-08-14
رياضة
كارينو وهوركاش في نهائي بطولة مونتريال للتنس
2022-08-14
بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة… انطلاق منافسات البطولة الجامعية المركزية بكرة اليد بحماة
2022-08-14
موناكو يتعاقد مع أحد نجوم سالزبورغ النمساوي
2022-08-14
سان جيرمان ينوي تجديد عقد ميسي
2022-08-14
منتخب سورية لكرة القدم للسيدات يخسر أمام نظيره اللبناني ودياً
2022-08-14
اختتام بطولة السويداء بكرة السلة للإناث تحت 16 عاماً لمسابقة 3×3
2022-08-14
عشر ميداليات متنوعة لسورية في اليوم الأول من بطولة سيد الكون للهواة لبناء الأجسام
2022-08-14
اقتصاد
الوزير سالم: وضع تسعيرة نظامية للفروج بناء على التكلفة الحقيقية للإنتاج
2022-08-14
يؤمن عدداً من فرص العمل.. وضع حجر الأساس لمشروع سياحة شعبية في جبلة
2022-08-13
زراعة 3000 هكتار بمحصول الذرة الصفراء بدير الزور
2022-08-13
روسيا تعلن ضمان أمنها الغذائي من محاصيل الحبوب لهذا الموسم
2022-08-13
غازبروم تبدأ توريد الغاز إلى هنغاريا بما يتجاوز العقود القائمة
2022-08-13
الذهب يرتفع في السوق المحلية 4 آلاف ليرة
2022-08-13
إنتاج أكثر من 26 ألف طن من ثمار الخوخ والدراق بحماة هذا الموسم
2022-08-13
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نحو 23 ألف طالب يتقدمون لامتحانات التعليم المفتوح بجامعة دمشق
عشر ميداليات متنوعة لسورية في اليوم الأول من بطولة سيد الكون للهواة لبناء الأجسام
رداً على جرائم الاحتلال …عملية بطولية بالقدس تؤدي لإصابة 9 مستوطنين
اللاذقية اليوم
2022-08-14
تصور:نجم ناصر
اللاذقية اليوم
2022-08-14
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