انتحار سائق بعد اصطدام سيارته بحاجز قرب مقر الكونغرس

واشنطن-سانا

انتحر رجل بإطلاق النار على نفسه بعدما صدم بسيارته أحد الحواجز قرب مقر الكونغرس اليوم.

وتعليقاً على الحادثة قالت شرطة الكابيتول في بيان نقلته وكالة فرانس برس: ” لا يبدو أن الرجل كان يستهدف أياً من أعضاء الكونغرس” موضحة أن “الرجل صدم بسيارته حاجزاً مقاماً عند شارعي إيست كابيتول ستريت وسيكوند ستريت فجر اليوم وأن النيران بدأت تشتعل في السيارة لدى خروجه منها”.

ولفت البيان إلى أنه بعد خروج الرجل من السيارة “قام بإطلاق عيارات نارية في الهواء وعندما استجاب الشرطيون لإطلاق النار واقتربوا منه أطلق النار على نفسه”.

وتأتي الواقعة في خضم تصاعد التوتر والسجال الحاد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ضبط عدد من صناديق الوثائق الحكومية المصنفة سرية في دارة الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا وفتحت شرطة مدينة واشنطن تحقيقاً حول الرجل وسجله.

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