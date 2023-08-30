متجاهلة مناشدات نواب بالكونغرس..إدارة بايدن تقر حزمة إمدادات عسكرية جديدة لأوكرانيا

واشنطن-سانا

تجاهلت الإدارة الأمريكية مطالبات نواب بالكونغرس لوقف إمدادات النظام الأوكراني بالسلاح، وأعلنت اليوم عن حزمة جديدة من الإمداد بقيمة 250 مليون دولار

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير كما نقلت وكالة نوفوستي: إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل مختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة هيمارس، إضافة إلى أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة).

بدورها أفادت قناة “فوكس نيوز التلفزيونية الأمريكية أن مطالبات الرئيس الأمريكي جو بايدن المتعلقة بأوكرانيا تغضب أعضاء الكونغرس الجمهوريين.

وكان أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي طالبوا الرئيس الأمريكي جوبايدن بسحب طلب التمويل الجديد لأوكرانيا، كما ذكره النائب ارن ديفيدسون عبر أكس (تويتر سابقا).

وفي وقت سابق اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة “لعبا بالنار”، وتحريضا يؤجج الأزمة ويقوض فرص السلام وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

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