الوحدة يفوز على الجلاء في الجولة الأولى لنهائي دوري كرة السلة لفئة تحت 23عاماً

دمشق-سانا

فاز فريق الوحدة على الجلاء بنتيجة 73-58 نقطة في الجولة الأولى من الدور النهائي بدوري كرة السلة للرجال لتحت 23 عاماً وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وتقدم الوحدة بالربعين الأول والثاني بواقع 12-11 نقطة و17-6 نقاط بينما تقدم الجلاء في الثالث 25-20 نقطة وجاء الربع الرابع لمصلحة الوحدة 24-16 نقطة.

ويلتقي الفريقان مجدداً الثلاثاء القادم وفي حال جدد الوحدة فوزه فسيتوج باللقب وفي حال فاز الجلاء فسيتم اللجوء لجولة حاسمة تقام يوم الجمعة القادم لتحديد الفائز باللقب.

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