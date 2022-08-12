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عــاجــل اللجنة القضائية العليا للانتخابات: عدد الذين تقدموا بطلبات ترشح للوحدات الإدارية (مجالس محافظة ومدن وبلدات وبلديات) في المحافظات السورية كافة لانتخابات الإدارة المحلية المحدد موعد إجرائها يوم 18 أيلول القادم بلغ ٦٨١٧٨ مرشحاً سيتنافسون على ١٩٠٨٦ مقعداً

الوحدة يفوز على الجلاء في الجولة الأولى لنهائي دوري كرة السلة لفئة تحت 23عاماً

2022-08-12

دمشق-سانا

فاز فريق الوحدة على الجلاء بنتيجة 73-58 نقطة في الجولة الأولى من الدور النهائي بدوري كرة السلة للرجال لتحت 23 عاماً وذلك في المباراة التي جمعتهما اليوم في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

وتقدم الوحدة بالربعين الأول والثاني بواقع 12-11 نقطة و17-6 نقاط  بينما تقدم الجلاء في الثالث 25-20 نقطة وجاء الربع الرابع لمصلحة الوحدة 24-16 نقطة.

 ويلتقي الفريقان مجدداً الثلاثاء القادم وفي حال جدد الوحدة فوزه فسيتوج باللقب وفي حال فاز الجلاء فسيتم اللجوء لجولة حاسمة تقام يوم الجمعة القادم لتحديد الفائز باللقب.

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