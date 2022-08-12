سفير بكين في موسكو: على واشنطن الكف عن محاولات الحفاظ على هيمنتها

موسكو-سانا

أكد السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي اليوم “أن الوقت حان لكي تكف الولايات المتحدة عن المحاولات غير المجدية للحفاظ على هيمنتها”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن السفير الصيني قوله: إنه “لدى الولايات المتحدة مرض مستعص في عقلها يعرف باسم الحرب الباردة لكن حان الوقت لهم للاستيقاظ ووقف محاولاتهم غير المجدية للحفاظ على الهيمنة الأمريكية التي تفقدها قوتها وثقة الجماهير أكثر وأكثر كل يوم” لافتاً إلى أن قضية تايوان تعد أهم قضية رئيسة وأكثرها حساسية في العلاقات الصينية الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي أكد في الـ 8 من الشهر الجاري أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي المتهورة لتايوان أوقعت واشنطن في ثلاثة أخطاء أحدها التدخل غير الشرعي في شؤون الصين الداخلية بينما أعلن الجيش الصيني مواصلته تنفيذ تدريبات عسكرية في المجالين البحري والجوي في محيط تايوان مع التركيز على عمليات مشتركة لصد الغواصات والهجمات في البحر.

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