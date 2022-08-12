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بريطانيا تعلن حالة طوارئ في أجزاء من البلاد بسبب موجة حر شديدة

2022-08-12

لندن-سانا

أعلنت بريطانيا رسمياً اليوم (الطوارئ وحالة الجفاف) في أجزاء عديدة من البلاد بسبب موجة الحر الشديدة التي تتعرض لها.

ونقلت رويترز عن وكالة البيئة البريطانية قولها في بيان: إن “أجزاء من جنوب ووسط وشرق إنكلترا أصبحت رسمياً في حالة جفاف ما يعني أن شركات المياه ستكثف جهودها للتعامل مع تداعيات الطقس الجاف على المزارعين والبيئة”.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت شركة (يوركشير ووتر) البريطانية أن حظر استخدام خراطيم المياه لري الحدائق أو غسل السيارات أو ملء أحواض السباحة سيبدأ في الـ 26 من الشهر الحالي.

بدورها قالت شركة (تيمز ووتر) التي تزود 15 مليون شخص في أنحاء لندن بالمياه.. إنها تخطط أيضا لفرض قيود.

وواجهت أجزاء كبيرة من أوروبا أسابيع من درجات الحرارة المرتفعة التي تسببت في اندلاع حرائق غابات كبيرة وأدت لانخفاض منسوب مياه في العديد من الأنهار.

ويشير الخبراء إلى أن مناطق أوروبا وبنيتها التحتية غير مؤهلة لمثل هذه الموجة من الحر الشديد.

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