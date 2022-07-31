تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في البطولة الوطنية لعلوم الروبوت 2022

اللاذقية-سانا

شهد الحفل الختامي للبطولة الوطنية لعلوم الروبوت “دبليو آر أو سيريا 2022” الذي استضافته دار الأسد للثقافة في اللاذقية تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى عن الفئات الابتدائية والمتوسطة والعليا بمسابقات مهمات الروبوت ومبدعي المستقبل ومهندسي المستقبل.

وأوضحت مديرة الأولمبياد العلمي السوري لين قاسم في تصريح لمراسل سانا أن عملية تقييم الفرق تعتمد على أعلى مجموع نقاط مبينة أن أصحاب المراكز الأولى والميداليات الذهبية هم المرشحون للتأهل إلى أولمبياد الروبوت العالمي المزمع إقامته في ألمانيا في شهر تشرين الثاني المقبل وهناك مرحلة تصفيات لاختيار فرق نهائية.

وعبر رئيس اللجنة العلمية لعلوم الروبوت مهيب النقري عن تفاؤله بالمستوى العالي الذي قدمته الفرق المشاركة ووجد فيه ميزة من شأنها تعزيز حضور سورية في المنافسات الدولية وتحقيق نتائج متميزة مبيناً أن الفرق التي أحرزت العلامة الكاملة في مسابقة مهمات الروبوت ضمنت تأهلها للأولمبياد العالمي أما بالنسبة لمسابقتي مبدعي المستقبل ومهندسي المستقبل كان معيار التأهل فوق الـ90 بالمئة بالإضافة إلى عدة معايير أخرى ستتم مناقشتها خلال اجتماع الهيئة.

وحاز تصميم سيارة ذاتية القيادة لفريق “ساترن إن سي دي” من المركز الوطني للمتميزين باللاذقية والمؤلف من الطلاب جعفر ميا ورنيم حسن وإبراهيم معلا بإشراف المدربة آية خير بك على المركز الأول عن فئة مهندسي المستقبل ليكللوا جهد وتعب أكثر من عامين متواصلين من العمل الجاد للخروج بروبوت يلبي متطلبات المسابقة العالمية والتي وجدوها أكثر صعوبة من الأعوام السابقة.

ووصفت المدربة خيربك أجواء المنافسة هذا العام بالحماسية من ناحية عدد الفرق التي كانت على مستوى عالٍ من حيث الأداء والأفكار والتصاميم مضيفة أن هذه المشاركة هي الثانية للفريق حيث أحرز المركز الأول على المستوى الوطني والثالث عالمياً العام الماضي مع السعي لإحراز مركز متقدم هذا العام أيضاً.

وعبر أعضاء فريق “أي سي اس ايكودينامو” الذي يضم كلاً من وليد شيباني وكريم ماضي وسامي معروف بإشراف المدرب عبد الرحمن الحوراني عن سعادتهم بالحصول على المركز الأول بالفئة العليا عن فئة مهندسي المستقبل والتأهل للبطولة العالمية بألمانيا وتحقيق نتائج مشرفة وتجلت مشاركتهم بروبوت مدير لنظام المستشفى مهمته مساعدة المرضى وأتمتة نظام المستشفى.

وفاز فريق “أوبن مايند” من اللاذقية المؤلف من يونس شحادة وسليمان فويتي وجعفر المجارسي والمدربة باسمة زيني بالميدالية الفضية عن الفئة المتوسطة بمسابقة مهمات الروبوت حيث كان التصميم روبوت يساعد الانسان على تنفيذ مهمة الإنقاذ خلال إطفاء حريق بالمصنع وإخراج المادة السامة من مكان الحريق ووضعها بمكان آمن بعيداً عن المتضررين.

فيما حصد فريق “غولدن روبوت” من مدرسة الشهيد ميمون حمودي للمتفوقين باللاذقية الميدالية البرونزية عن الفئة ذاتها حيث أعرب مدربه علي سليمان عن فخره بأداء أعضاء الفريق إبراهيم صبيح وسارة قبرصلي وسامي مصري زادة باعتباره أول تجربة لهم ورغم ذلك أحرزوا نتيجة جيدة رغم صعوبة التجهيزات وتأخر وصول القطع على أمل تحقيق مراكز أفضل في المنافسات القادمة.

وبين سليمان أن المشاركة الواسعة هذا العام تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الهيئة لناحية نشر ثقافة البرمجة وعلوم الروبوت وترسيخها لدى الأجيال الصاعدة.

الطالبة سارة قبرصلي أوضحت أن حبها للبرمجة دفعها لخوض هذه التجربة التي تعلمت منها الكثير من الناحية العلمية والعملية من خلال الاطلاع على تجارب المشاركين الآخرين وأهمية التعاون والعمل بروح الفريق وتحفيز التفكير لحل المشكلات بالإضافة إلى تكوين صداقات جديدة فيما أشارت والدتها حلا رسلان إلى دور الأهل في اكتشاف مواهب أبنائهم واهتماماتهم والعمل على تنميتها كما هو الحال مع ابنتها التي حظيت بالتشجيع والمتابعة من العائلة والمدرسة على حد سواء وشكلت حافزاً قوياً لديها للإبداع والابتكار والوصول إلى مستويات أعلى لتحقيق أفضل النتائج.

وتحدث مدرب فريق الميتم الإسلامي “دريم تيم” التابع للجمعية الخيرية الإسلامية في حمص عبدالله ناصيف عن مشاركة الفريق المؤلف من فاطمة ودعاء قروط وأحمد المصري بروبوت مهمته إعلام الجهات المختصة عن أماكن المصابين وإطفاء الحرائق في مناطق الدمار.

أما فريق “نترونز” الذي يمثل الجمعية عن الفئة الابتدائية ويضم كلاً من المدرب عبدالله اسلام والأطفال علي قدور وهبة الشقة وعبدالكريم قروط شارك بروبوت مهمته قص الأعشاب الطويلة والتخلص من الأعشاب الضارة بما يسهم في الحفاظ على البيئة ونظافتها.

رشا رسلان وعلاء ابراهيم

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