مقتل شخص جراء قصف قوات النظام الأوكراني على دونيتسك

دونيتسك-سانا

قتل شخص وأصيب اخرون بجروح جراء قصف قوات النظام الاوكراني لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية للمرة السابعة خلال اليوم.

ونقلت وكالة تاس عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق لوقف إطلاق النار قوله اليوم في بيان” تم إطلاق خمسة صواريخ غراد من قبل قوات النظام الاوكراني على منطقة كيروفسكي كما تم إطلاق صواريخ أورغان التي تحمل ألغام بيتال المضادة للأفراد على دونيتسك مرتين خلال ساعة واحدة ما أدى الى مقتل شخص وإصابة العديد بجروح” .

وأشار البيان الى قيام القوات الأوكرانية بإنشاء مقر لها في كلية تدريب المعلمين في أرتيوموفسك حيث يتم احتجاز سكان المنازل المجاورة داخل الكلية كدروع بشرية وبحجة ضمان سلامتهم.

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