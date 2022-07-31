تجمع احتجاجي في بوركينا فاسو على الوجود الفرنسي في البلاد

واغادوغو-سانا

تجمع العشرات في واغادوغو عاصمة بوركينا فاسو اليوم للاحتجاج على الوجود الفرنسي في البلاد داعين إلى تحرك شعبي كبير في الثاني عشر من آب المقبل من أجل المطالبة بخروج الفرنسيين.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المحتجين تجمعوا أمام النصب التذكاري الذي أقيم تخليدا لذكرى توماس سانكارا رئيس بوركينا فاسو الذي اغتيل خلال انقلاب عام 1987 قاده أحد المقربين من فرنسا حيث رددوا شعارات وهتافات تدعو لتحرير بوركينا فاسو من الاحتلال الفرنسي رافعين لافتات كتب عليها فرنسا عرابة الإرهاب أخرجي وكلنا من أجل تحرير بوركينا فاسو وفرنسا إمبريالية وطاغية وطفيلية ولا لاتفاقات التعاون مع فرنسا.

وقالت مونيك يلي كام رئيسة تحالف جديد من المنظمات المناهضة لفرنسا “ندين اتفاقات الشراكة الاقتصادية وإنشاء مفارز وقواعد عسكرية في القارة الإفريقية ونطالب برحيل قاعدة كامبواسين العسكرية شمال غرب واغادوغو وإنهاء اتفاقية المساعدة الفنية واتفاقات التعاون مع فرنسا”

مشددة على أن فرنسا تتمسك بشدة بإمبراطورتيها الاستعمارية وتنهب إفريقيا وتستغل مواردها وتشعل بؤر إرهاب وتؤجج الحروب.

بدورها قالت سايوبا كيندو عضو التحالف “جيل جديد وأدركنا تاريخنا ومصممون على استقلالنا “.

ودعا التحالف إلى تظاهرات وطنية في الـ 12 من أب المقبل للمطالبة بإنهاء السياسة الفرنسية بأشكالها كافة ورحيل السفير الفرنسي.

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