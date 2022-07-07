إسبانيا: ضبط 6 أطنان من الحشيش واعتقال 5 أشخاص

مدريد-سانا

أعلنت السلطات الإسبانية اليوم مصادرة ستة أطنان من الحشيش في مدينة برشلونة جنوب البلاد واعتقال خمسة أشخاص على خلفية الحادثة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في الشرطة الإسبانية قوله “إن الشرطة والحرس المدني ضبطوا ستة أطنان من الحشيش بينها 3.5 أطنان من البراعم الملفوفة بعد تفكيك مزرعة عملاقة قرب برشلونة”.

وأضاف “إن هذا رقم قياسى” مشيراً إلى أن “العملية أسفرت عن اعتقال خمسة أشخاص”.

وكانت التحقيقات بدأت في وقت سابق عندما اكتشفت الشرطة قطعة أرض مساحتها 32 هكتاراً في (فيلاسار دى مار) على بعد نحو 30 كيلومتراً من برشلونة مخصصة لزراعة القنب الصناعي حيث أدركت الشرطة أنها تواجه حقلاً عملاقاً كانت نباتات القنب تنمو فيه منذ عام 2018 وتم تشغيل أكثر من مئة كاميرا ليلاً ونهاراً لمشاهدة آلاف النباتات المنتشرة في عدة حظائر وبيوت زجاجية.

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