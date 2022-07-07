النظام التركي يعلن مقتل أحد جنوده وإصابة ثلاثة شمال العراق

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة دفاع النظام التركي اليوم مقتل أحد جنودها وإصابة ثلاثة آخرين في اشتباكات شمال العراق.

ونقلت وكالة الاناضول الناطقة باسم النظام التركي عن وزارة دفاع النظام قولها في بيان إن “أحد جنودها قتل خلال اشتباك مع مسلحين من حزب العمال الكردستانى شمال العراق” موضحة أن ”الاشتباك اندلع بمنطقة ما يسمى عمليات المخلب القفل المستمرة في المنطقة منذ نيسان الماضي”.

وفي انتهاك سافر لسيادة العراق أطلق النظام التركي في الـ 18 من نيسان الماضي عملية “المخلب القفل” ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وافشين باسيان شمال العراق.

وكانت وزارة الخارجية العراقية أكدت مؤخراً أن عمليات النظام التركي العسكرية في العراق عدائية واستفزازية وتشكل انتهاكاً سافراً لسيادة العراق وتهديداً لوحدة أراضيه نافية وجود أي تنسيق معه في هذا المجال.

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