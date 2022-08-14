السلطات الإسبانية تجلي 1500 شخص جراء حرائق شمال البلاد

مدريد-سانا

أجلت السلطات الاسبانية 1500 شخص على الأقل جراء حرائق اندلعت في منطقة أراغون شمال البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس المنطقة خافيير لامبان قوله في تصريح “إن 1500 شخص على الأقل تم إجلاؤهم من منطقة سرقسطة التي تضم محمية طبيعية بينما يواصل نحو 300 عنصر إطفاء عملية إخماد الحرائق” مشيراً إلى أن التمدد السريع للنيران أدى إلى تضرر ما بين 8 و10 آلاف هكتار.

وبحسب إحصاءات رسمية تسبب 388 حريقاً منذ مطلع العام الجاري في إتلاف نحو 262 ألف هكتار في إسبانيا.

يشار إلى أن إسبانيا شهدت خلال الفترة الماضية ارتفاعاً قياسياً بدرجات الحرارة لم يسجل منذ عشرين عاماً.

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