القوات العراقية تضبط أوكاراً لإرهابيي (داعش) في مناطق عدة

بغداد-سانا

ضبطت القوات العراقية 18 وكراً لإرهابيي تنظيم (داعش) و320 خزان وقود معدة للتخزين والتهريب في بغداد وبابل وذي قار وصلاح الدين.

ونقل موقع السومرية نيوز عن خلية الإعلام الأمني العراقي قوله في بيان اليوم: إن” مفارز جهاز الأمن الوطني في العاصمة بغداد تمكنت من ضبط 7 صهاريج و18 وكراً كانت معدة لتخزين وتهريب المشتقات النفطية داخلها 320 خزان وقود مختلفة السعات تحوي نحو 59.425 ألف ليتر من مادة البنزين و28.950 ألف ليتر من مادة الكاز”.

وكانت القوات العراقية دمرت ستة أوكار لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة صلاح الدين الأسبوع الفائت.

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