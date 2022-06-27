النائب رعد: ضرورة تشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت

بيروت-سانا

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أهمية الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية بأسرع وقت لكونها السبيل الوحيد لمعالجة جميع الأزمات.

وعقب اجتماع كتلة الوفاء للمقاومة مع رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي قال رعد “على الجميع تحمل المسؤوليات في هذه المرحلة” مشيراً إلى أن صانعي الأزمة في الخارج يجدون من يتناغم معهم في الداخل لتعطيل تشكيل الحكومة وإلقاء اللوم على غيرهم.

وشدد رعد على ضرورة بناء وطن مستقل من دون الارتهان لأي طرف خارجي.

وكانت بدأت اليوم في لبنان الاستشارات النيابية غير الملزمة لتشكيل حكومة جديدة بعد إعادة تكليف نجيب ميقاتي برئاستها.

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