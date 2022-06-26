ماتفينكو: روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا بحال قبلت بشروط موسكو

موسكو-سانا

جددت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو التأكيد على أن روسيا منفتحة على المفاوضات مع أوكرانيا ولكن يجب القبول بشروط موسكو.

وقالت ماتفينكو في مقابلة مع قناة “اس تي في” البيلاروسية: إن روسيا مستعدة للمفاوضات اليوم لكن ليس بشكل استعراضي بل يجب قبول الشروط التي حددناها بوضوح وبشكل دقيق.

وأشارت ماتفينكو إلى أن الغرب لم يكن مهتما بمفاوضات روسيا مع أوكرانيا منذ البداية على الرغم من أن موسكو لم تغادرها.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت في وقت سابق اليوم أن الغرب يبذل قصارى جهده لضمان استمرار الأزمة في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة مشيرة إلى أن الدول الغربية تستخدم أوكرانيا كأداة.

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