الجزائر تهزم إسبانيا في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط

الجزائر-سانا

فاز المنتخب الجزائري دون 18 عاماً على نظيره الإسباني حامل اللقب بهدف دون رد في المباراة الافتتاحية للنسخة التاسعة عشرة من دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 المقامة في الجزائر.

سجل هدف المنتخب الجزائري اللاعب مهدي بوش هارانز في الدقيقة الـ 26 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة حصد منتخب الجزائر نقاط المباراة الثلاث وتصدر ترتيب المجموعة الأولى بانتظار اللقاء الثاني بين منتخبي المغرب وفرنسا في وقت لاحق اليوم أيضاً.

يذكر أن المنتخب الإسباني توج بلقب النسخة الأخيرة بمدينة تاراغونا الإسبانية على حساب نظيره الإيطالي إثر فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

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