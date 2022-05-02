غازبروم: ارتفاع طلبات المستهلكين الأوروبيين من الغاز الروسي

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم شركة غازبروم الروسية سيرغي كوبريانوف ارتفاع طلبات المستهلكين الأوروبيين من الغاز الروسي لافتاً إلى أنها بلغت 98.96 مليون متر مكعب في اليوم.

ونقلت وكالة تاس عن كوبريانوف قوله “إن غازبروم مستمرة بتزويد عملائها الأوروبيين بالغاز الروسي عبر أراضي أوكرانيا كالعادة دون تغيير” مشيراً إلى أن الطلبات من أوروبا وصلت إلى 109.6 ملايين متر مكعب في اليوم أوائل آذار الماضي.

وبلغ حجم الطلبات الأحد الماضي 97.2 مليون متر مكعب وهو أقل من الكميات التي تطلبها أوروبا بموجب الحجوزات طويلة الأجل عبر أنبوب الغاز العابر للأراضي الأوكرانية.

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