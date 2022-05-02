فيفا يحسم قضية إعادة مباراة مصر والسنغال

زوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم قرارات لجنة الانضباط بشأن مباراة مصر والسنغال التي أقيمت في آذار الماضي في إياب الدور النهائي للتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وأشار الفيفا في بيان رسمي اليوم إلى أنه قرر تغريم الاتحاد المصري 6 آلاف فرنك سويسري بسبب سوء سلوك أفراد من عناصر المنتخب وتغريم الاتحاد السنغالي 175 ألف فرنك سويسري وخوض مباراة دون جمهور.

ونالت السنغال الغرامة بسبب الفشل في تنفيذ قواعد السلامة والفشل بتطبيق القانون والنظام في الاستاد واقتحام الملعب ورمي المقذوفات واستخدام الألعاب النارية وأقلام الليزر ورفع لافتات مسيئة في المدرجات وسوء سلوك أفراد من المنتخب السنغالي.

وأقرت لجنة الانضباط أنه لن تتم إعادة اللقاء.

وصعد منتخب السنغال بفضل تفوقه بركلات الترجيح بعدما تبادل الفريقان الفوز 1-صفر في المباراتين.

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