الاتحاد الأوروبي يزيد وارداته من الغاز الروسي المسال

موسكو-سانا

أظهرت البيانات الأوروبية استيراد الاتحاد الأوروبي في تموز الماضي الغاز الروسي المسال بقيمة 565.7 مليون يورو، وهي أكبر كمية منذ شباط الماضي.

وحسب البيانات التي أوردتها وكالة سبوتنيك فقد ازدادت واردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في تموز بنسبة 13.5 بالمئة على المستوى الشهري والسنوي على حد سواء، لافتة إلى أن المشتري الرئيسي للغاز الروسي هو إسبانيا التي زادت وارداتها بمقدار 2.3 مرة خلال شهر إلى 240.8 مليون يورو أما هولندا، فزادت وارداتها بنسبة 25 بالمئة إلى 57.2 مليون يورو.

وعلى الرغم من انخفاض الإمدادات من روسيا إلا أن حصة الشركات الروسية في سوق الغاز الأوروبية ارتفعت إلى 18.6 بالمئة من 13.3 بالمئة، بسبب انخفاض واردات الاتحاد الأوروبي من مصادر أخرى إلى النصف.

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