فيضان نهر الخابور في الحسكة جراء الأمطار الغزيرة

الحسكة-سانا

أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الحسكة خلال الأيام الماضية إلى جريان الوديان المنحدرة من جبل عبد العزيز جنوب غرب الحسكة ما تسبب بفيضان نهر الخابور.

ولفت مدير الموارد المائية في الحسكة المهندس عبد العزيز أمين في تصريح لمراسل سانا إلى أن منسوب مياه نهر الخابور ارتفع جراء السيول المنحدرة من وديان جبل عبد العزيز ومن وادي شلاح في ريف رأس العين حيث وصلت غزارة النهر إلى نحو 75 متراً مكعباً في الثانية.

وأشار أمين إلى أهمية فيضان النهر لجهة تعزيز الموارد المائية في سد الباسل جنوب مدينة الحسكة ما يتيح إعطاء ريات للمساحات المزروعة على سرير نهر الخابور.

وكان نهر الخابور جف بشكل نهائي خلال الفترة الماضية وذلك جراء انحباس الأمطار وتحكم المحتل التركي بروافد النهر التي تنبع أغلبيتها من الأراضي التركية.

جوان حزام

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