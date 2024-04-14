ازدياد تدفق نهر الخابور والموارد المائية تحذر القاطنين بالقرب منه

الحسكة-سانا

دعت مديرية الموارد المائية في محافظة الحسكة الأهالي القاطنين بالقرب من مجرى نهر الخابور لأخذ الحيطة والحذر بعد الارتفاع الكبير في مستوى المياه في مجرى النهر خلال ساعات ما بعد ظهر اليوم جراء الأمطار الغزيرة.

وبين مدير الموارد المائية المهندس عبد العزيز أمين في تصريح لمراسل سانا أن الأمطار الغزيرة وتشكل السيول وجريان الأودية في منطقة جبل عبد العزيز ولا سيما وادي الحمام أدى إلى ارتفاع كبير في مستوى تدفق المياه في مجرى نهر الخابور ليصل حالياً إلى 70 متراً مكعباً بالثانية في منطقة تل تمر، حيث من المتوقع وصول مياهه إلى مدينة الحسكة خلال الساعات القادمة.

مدير الموارد المائية دعا الأهالي القاطنين بالقرب من النهر في المنطقة الممتدة من ريف الحسكة الغربي مروراً بمركز مدينة الحسكة وصولاً إلى مصب النهر في سد الشهيد الباسل إلى أخذ الحيطة والحذر ولا سيما أن الفعالية الماطرة مستمرة، ما قد يؤدي إلى حدوث زيادة إضافية في مستوى تدفق مياه النهر.

وكانت العديد من الأودية والمسيلات المائية ولا سيما جنوب وغرب المحافظة قد تدفقت فيها المياه نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة التي عمت مختلف المناطق من بعد ظهر اليوم.

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