الدفاع الروسية: المتطرفون في أوكرانيا يحضرون لاستفزاز جديد بتفجير سد لاتهام الجيش الروسي

موسكو-سانا

حذرت وزارة الدفاع الروسية من استفزازات جديدة يعدها النازيون المتطرفون في أوكرانيا تتمثل بتفجير سد نيكولايفسكي في منطقة دنيبروبيتروفسك لاتهام الجيش الروسي بذلك.

وكشف رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف عن قيام المسلحين التابعين للقوات الأوكرانية بتلغيم سد نيكولاييف في مدينة مارغانيتس بمنطقة دنيبروبتروفسك والتخطيط لتفجيره وإلقاء اللوم على الوحدات المتقدمة للقوات الروسية.

وحذر ميزينتسيف من أن احتمال تفجير السد سيغرق المدينة والبلدات المجاورة التي يعيش فيها أكثر من 45 ألف شخص مؤكداً أن البنى التحتية والمناطق الحيوية في جميع انحاء المنطقة ستتضرر أيضاً ما يؤدي إلى تدهور حاد في الوضع الصحي والوبائي وانتشار الأمراض المعدية في منطقة نيكوبول.

وكان ميزينتسيف حذر الثلاثاء الماضي من إعداد النازيين الجدد في أوكرانيا استفزازات جديدة في مدينة نيكولاييف جنوب أوكرانيا.

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