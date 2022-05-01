احتفالية بمناسبة يوم الرقص العالمي على خشبة مسرح قصر الثقافة في السويداء

السويداء-سانا

قدمت فرقة مركز أبولو للفنون عرضا راقصا للباليه مساء اليوم على خشبة مسرح قصر الثقافة في مدينة السويداء بعنوان “ألوان” وذلك بمناسبة يوم الرقص العالمي حيث تضمن العرض الراقص خمس رقصات مختلفة بإشراف المدرب قتيبة أبو لطيف.

وشملت الاحتفالية التي أقيمت بالتعاون مع مديرية المسارح والموسيقا والمسرح القومي في السويداء عرضاً راقصا من الباليه بعنوان “النرجس” أدته فرقة الأصدقاء للرقص الحديث وعرضا آخر قدمته فرقة “حكايا” للرقص التعبيري بعنوان “الشهيد”.

مدير مركز أبولو للفنون بالسويداء أيسر أبو لطيف أشار في تصريح لمراسل سانا إلى مشاركة 34 راقصة باليه من طالبات المركز في أداء العرض الراقص الذي تضمن مجموعة متنوعة من لوحات الباليه الراقصة التي تمثل كل منها تجسيدا فنيا يظهر من خلاله إبداع الجسد بشكل متناسق وبحركات موزونة.

ولفت أبو لطيف إلى حرص مركز أبولو للفنون على دعم وتشجيع المواهب لدى الأطفال والناشئين الذين يمثلون الأمل والمستقبل.

وتأسس مركز أبولو للفنون في عام 2017 ويضم أقساما للباليه والموسيقا والرسم والمسرح ويستقبل فئات الأطفال والناشئين والشباب.

سهيل حاطوم