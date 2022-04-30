الخارجية الروسية: تحالف أوكوس يعقد الأمن الدولي والاقليمي

موسكو-سانا

حذر مدير إدارة منع الانتشار والسيطرة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف من أن خطط تحالف أوكوس في المجال الصاروخي تعقد الوضع في مجال الأمن الدولي والإقليمي.

وقال يرماكوف في حديث لوكالة تاس الروسية: “إن الدول التي دخلت شراكة أوكوس وهي أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا سبق وأعلنت عن خططها للتعاون في مجال الصواريخ والتي سيعقد تنفيذها الوضع في مجال الأمن الدولي والإقليمي”.

وأشار يرماكوف إلى أن خطط أوكوس في مجال الأسلحة فرط الصوتية تثير أيضاً تساؤلات بشأن مهام ونطاق انتشار الأنظمة الصاروخية محذراً من أن ظهور الصواريخ الأمريكية قصيرة ومتوسطة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ سيؤدي إلى تصعيد الوضع وتشجيع سباق التسلح.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في الثاني من شهر آب عام 2019 انسحابها رسمياً من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى الموقعة منذ العام 1987.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency