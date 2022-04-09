إيران تدرج 5 أسماء ضمن قائمة عقوباتها ضد المسؤولين الأمريكيين

طهران-سانا

أدرجت الحكومة الإيرانية اليوم 5 أسماء ضمن قائمة عقوباتها ضد المسؤولين الأمريكيين تنفيذاً لقانون مواجهة انتهاك حقوق الإنسان والإجراءات الإرهابية للولايات المتحدة في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها اليوم أن قائمة الأسماء تشمل “قائد القوات الأميركية السابق في العراق جورج ويليام كيسي وقائد المقر المركزي للجيش الأميركي السابق جوزيف ووتل وقائد القوات الأميركية السابق في أفغانستان أوستن سكوت ميلر ورئيس مجموعة التحالف ضد إيران النووية جو ليبرمان والسيناتور الأميركي السابق روبرت توريسيلي”.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الخمسة متهمون بتنظيمهم إجراءات عدائية أحادية الجانب ضد الشعب الإيراني وعرقلة وصول المساعدات الطبية خلال جائحة كورونا بالإضافة لتمويل الجماعات الإرهابية ودعمهم للإجراءات القسرية القمعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة وخاصة ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الوزارة أن جميع المؤسسات ذات الصلة ستتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون بالشكل الملائم وذلك تماشياً مع التزامات إيران الدولية في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب وتمويله.

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