صيانة الطريق المركزي الذي يصل بين محافظتي الرقة وديرالزور

الرقة-سانا

تعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالرقة على صيانة الطريق المركزي الذي يصل بين محافظتي الرقة ودير الزور في الريف الشرقي المحرر بين السبخة والعطشانة.

وأكد رئيس مجلس مدينة السبخة أشرف السطم في تصريح لمراسل سانا أن أعمال الصيانة شملت قشط المناطق المتضررة وسيتم وضع المجبول الأسفلتي في مناطق متفرقة على طول الطريق تبلغ ستة كيلو مترات ونص الكيلو متر ضمن الطريق الواصل بين الرقة ودير الزور لافتاً إلى أن الطريق يشكل شرياناً حيوياً بالنسبة للمنطقة لأنه يخدم المحافظتين.

وأوضح مدير المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بالرقة أحمد عبد الرزاق أن الطريق هو صلة وصل مركزية بين محافظتي الرقة ودير الزور وقد أدرج ضمن خطة الصيانة بعد تقييم ودراسة حالته الفنية مشيراً إلى أن تنفيذه يتم من الشركة العامة للطرق والجسور فرع المنطقة الشرقية التي قامت بقشط المناطق المتضررة وحالياً تقوم بإكسائه بالمجبول الأسفلتي.

محمد الفرج

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