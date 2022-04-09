أوسيتيا الجنوبية تستعد لإجراء استفتاء على انضمامها إلى روسيا

تسخينفالي-سانا

أعلن يوري فازاغوف رئيس قسم المعلومات والتحليل في الرئاسة الأوسيتية الجنوبية أن الاستعدادات لإجراء استفتاء على انضمام البلاد إلى روسيا قد تكتمل في شهري ايار وحزيران المقبلين.

وقال فازاغوف لوكالة نوفوستي اليوم: “مبدئياً سيستغرق التحضير نحو شهرين” معرباً عن ثقته بأن جمع التوقيعات سيتم بسرعة كبيرة ولكن بعد ذلك تجب إحالة مشروع المرسوم الخاص بالاستفتاء إلى المحكمة العليا للنظر فيه قبل أن تبدأ الحملة الدعائية.

وكان رئيس أوسيتيا الجنوبية أناتولي بيبيلوف أعلن في وقت سابق أن الجمهورية ستتخذ قريباً خطوات قانونية لتصبح جزءاً من روسيا.

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