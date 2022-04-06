مدير إدارة الهجرة والجوازات لـ سانا: آليات عمل جديدة لمضاعفة أعداد الجوازات الممنوحة

دمشق-سانا

كشف مدير إدارة الهجرة والجوازات اللواء خالد سليم حديد لوكالة سانا عن وصول كمية من المواد الخام المطلوبة لطباعة جوازات السفر خلال فترة قريبة الأمر الذي سيسهم في مضاعفة أعداد الجوازات الممنوحة للمواطنين.

وقال اللواء حديد “إنه ونتيجة لازدياد الطلب للحصول على جوازات السفر وعدد المراجعين لفروع الهجرة والجوازات وضعت آليات عمل جديدة بعد إنجاز التراكم الحاصل نتيجة لقلة المواد الخام الموردة”.

وبين حديد أنه وبهدف ضبط عملية الحصول على الجوازات ومنع السماسرة ومعقبي المعاملات من استغلال المواطنين وابتزازهم مادياً يجري تسيير دوريات من فرع التحقيق لفرعي دمشق وريفها وفروع الإدارة المركزية مشيراً إلى أنه نتيجة للمراقبة الدائمة والمتابعة الحثيثة من قبل فرع التحقيق وإلقاء القبض بشكل يومي على أشخاص يحاولون استغلال الناس أصبحت محاولات الاستغلال قليلة جداً.

وحول عمل المنصة الالكترونية للحجز أوضح حديد أنه تقبل خلال اليوم أعداد محددة تصل إلى 2000 شخص للدور العادي في حين يصل عدد الجوازات التي تصدر شهرياً إلى ما يقارب 40 ألف جواز.

ولفت حديد إلى قيام عدد من الأشخاص بالدخول إلى المنصة ومحاولة تهكيرها للحجز لأشخاص مقابل منفعة مالية وصلت إلى 300 ألف ليرة للحجز الواحد وقد ألقي القبض على اربعة منهم وتم تقديمهم للقضاء.

وأكد حديد منح جوازات سفر مستعجلة أو فورية دون الحاجة للتسجيل على المنصة لمن هم داخل سورية وذلك ضمن أولويات معينة “المقيمون خارج القطر والطلاب ممن لديهم إثبات بذلك والحالات المرضية إضافة إلى الموظف الموفد”.

وأشار حديد إلى أن التكلفة المادية للجواز العادي تصل إلى 50 ألف ليرة لمن هم داخل القطر إضافة إلى الرسوم المضافة في المصرف التجاري في حين تبلغ التكلفة للجواز المستعجل 75 ألف ليرة إضافة إلى الرسوم المضافة في المصرف و300 دولار لجواز السفر العادي لمن هم خارج القطر و800 دولار للجواز المستعجل.

وبلغ عدد الجوازات الصادرة خلال عام 2021 “888” ألفاً و274 جوازاً وعدد الجوازات الصادرة منذ بداية العام الحالي ولغاية الـ 31 من آذار 9ر140 ألف جواز.

مدى علوش وعمران عيسى

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