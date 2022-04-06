50 مليون ليرة أرباح محطة أبقار حمص خلال ثلاثة أشهر

حمص-سانا

حققت محطة أبقار حمص خلال الربع الأول من العام الحالي أرباحاً بقيمة 50 مليون ليرة وذلك من مبيعات إنتاجها من الحليب الخام وتسمين العجول.

وأكد الدكتور محمد الضاهر مدير المحطة في تصريح لـ سانا أنه تم خلال الفترة المذكورة إنتاج 442 طناً من الحليب الخام بنسبة تنفيذ 97 بالمئة وبمعدل إنتاج يومي بلغ 5 أطنان بينما بلغ إنتاج المحطة من اللحم الناجم عن بيع العجول والتنسيق التربوي 8700 كيلوغرام من اللحم.

وحول واقع القطيع بين الضاهر أن المحطة تضم 560 رأساً من القطيع منها 268 رأس أبقار حلوب والباقي قطيع نام موضحاً ان المحطة تعاني انقطاع التيار الكهربائي ما يزيد من استهلاك المازوت ويرفع تكاليف العمل إضافة إلى عدم استقرار سعر الأعلاف وارتفاعها المستمر وأضاف.. يتم العمل حالياً على صيانة وإعادة تأهيل محطة الضخ على ساقية الري بهدف تامين الري للمساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية التي تبلغ مساحتها ما يقارب 1050 دونماً.

يذكر أن إنتاج المحطة من الحليب الخام خلال العام الماضي بلغ 1753 طناً بنسبة تنفيذ 104 بالمئة بينما بلغت قيمة الأرباح المتحققة 90 ميلون ليرة.

عبد الحميد جنيدي

نشرة سانا الاقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency